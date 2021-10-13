Горняк22: В городе Камень-на-Оби два подростка предстанут перед судом по обвинению в совершении хищения имущества у пенсионера — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Камень-на-Оби 14-ти и 15-ти лет. Они обвиняются в совершении преступления предусмотренного п. «а, г » ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья и с угрозой применения такого насилия).

По данным следствия, вечером в мае 2021года два несовершеннолетних друга, находились на одной из улиц города Камень-на-Оби. Вступив в предварительный сговор, они остановили 74-летнего потерпевшего, причинив при этом телесные повреждения, и открыто похитили у него имущество на сумму более 1 тысячи рублей.

В ходе следствия, обвиняемые полностью признали вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утверждённым Каменским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, следователем в органы системы профилактики было внесено представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК