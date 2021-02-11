Горняк22: В городе Бийске районе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве местного жителя - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: В городе Бийске районе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве местного жителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Зонального района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, днем 05 февраля 2021 года компания мужчин распивала спиртные напитки в одном из домов города Бийска. В ходе застолья между гостями произошла ссора, по незначительному поводу. В результате обвиняемый, взяв кухонный нож, нанес знакомому один удар в область шеи  и вынес его на улицу. От полученных телесных повреждений 51-летний мужчина скончался на месте происшествия.   

В настоящее время по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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