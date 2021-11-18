Горняк22: В городе Бийске пожилой мужчина обвиняется в убийстве, совершенном в условиях неочевидности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 56-летнему жителю города Бийска в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в городе Бийске два одноклассника решили отметить день автомобилиста распитием спиртного. В ходе употребления горячительных напитков один из мужчин нелицеприяно отозвался о супруге хозяина дома, которая недавно скончалась. Затаив обиду на друга, обвиняемый нанес два удара ножом по телу одноклассника, а затем несколько раз ударил молотком по его голове, после чего уснул. Проснувшись утром, он выкопал яму на своем приусадебном участке, в которой сокрыл тело потерпевшего.

Благодаря слаженным действиям следователей СК и оперативных сотрудников полиции, преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось раскрыть в короткий срок.

По ходатайству следователя СК судом в отрношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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