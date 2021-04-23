Горняк22: В городе Бийске мужчина приговорен к длительному лишению свободы за убийство молодой девушки и покушение на убийство ее подруги — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 32-летнему мужчине в совершении преступлений, предусмотренных п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений) и ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек из хулиганских побуждений).

Следствием и судом установлено, что вечером 18 октября 2020 года на открытом участке местности возле дома по улице Социалистической в городе Бийске находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина встретил двух незнакомых девушек. Используя в качестве оружия нож, он нанес удар в живот одной из потерпевших, от которого она скончалась на месте происшествия, и два удара в грудь и живот ее подруге, после чего скрылся. Злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств. Он не имеет постоянного места жительства – проживал в лесном массиве в шалаше и занимался сбором лома металла.

В ходе предварительного следствия мужчина вину признал. Мотив совершения столь дерзкого и жестокого убийства он объяснил внезапно возникшим неприязненным отношением к потерпевшим и желанием их убить. Следователями СК собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимому наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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