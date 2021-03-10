Горняк22: В городе Бийске бывший директор коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в выплате работникам заработной платы в размере ниже установленного законом — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора коммерческой организации города Бийска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем).

По данным следствия, в период с января 2018 по март 2020 года в городе Бийске обвиняемый состоял в должности директора коммерческой организации, которая осуществляла свою деятельность в сфере строительных, отделочных и ремонтных работ. Из корыстной заинтересованности обвиняемый выплачивал заработную плату семи работникам: сторожам, отделочникам, газосварщику ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством. Имея реальную возможность и наличие на счетах организации денежных средств, директор тратил их на иные нужды, связанные с извлечением прибыли. Сумма задолженности перед сотрудниками составила более 480 тысяч рублей при установленных расходах общества свыше 330 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал, однако оправдывал свои действия тяжелым финансовым положением предприятия и стремлением не утратить его работоспособность. В обеспечение исковых требований на автомобили и недвижимость бывшего директора следователем наложен арест на общую сумму более 3 миллионов 670 тысяч рублей. Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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