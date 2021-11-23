Горняк22: В городе Бийске 18-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в половой неприкосновенности несовершеннолетней — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя города Бийска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

По данным следствия, с мая по июнь 2021 года в городе Бийске обвиняемый, будучи совершеннолетним, несколько раз вступал в интимные отношения с 14-летней школьницей. Несмотря на то, что близкие отношения между молодым человеком и потерпевшей происходили по взаимному согласию – это является уголовно-наказуемым деянием, потому как нарушает нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование личности несовершеннолетней.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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