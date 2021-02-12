Горняк22: В городе Бийске 17- летний подросток предстанет перед судом по обвинению в краже денежных средств с банковской карты местного жителя - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя города Бийска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, обвиняемый оказывал на добровольной основе помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в качестве волонтера в одной из благотворительных организаций города Бийска. Один из постояльцев учреждения передал несовершеннолетнему для покупки предметов первой необходимости и продуктов питания банковскую карту и сообщил пин-код. В период времени с февраля по март 2019 года подросток, зная, что на счет потерпевшего ежемесячно поступают денежные средства в качестве пенсии, снимал с банковской карты эти суммы и распоряжался ими по своему усмотрению.

После наступления смерти потерпевшего обвиняемый в течении нескольких месяцев продолжал снимать аналогичным способом денежные средства, которые ошибочно зачислялись на банковский счет мужчины Пенсионным фондом РФ. В результате несовершеннолетний причинил ущерб потерпевшему мужчине на сумму более 16 тысяч рублей, а Пенсионному фонду РФ более 60 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия подросток вину в содеянном признал. В настоящее время следствием собрано достаточное количество доказательств в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу. Кроме того, следователем в органы системы профилактики было внесено представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК