Горняк22: В городе Барнауле сотрудник теплосетевой компании предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мастера участка филиала АО «Барнаульская генерация» — «Барнаульская теплосетевая компания». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, в должностные обязанности обвиняемого входило обследование элементов теплосети, в том числе осмотр прилегания крышек люка к опорной поверхности корпусов тепловых камер. При надлежащем выполнении работ и оказании услуг по обслуживанию и осмотру теплосети, мастер мог выявить, что на участке местности, расположенном по улице Солнечная поляна в городе Барнауле, имеется дефект: на корпусе посадочного кольца отсутствует выступ для опоры крышки люка, ведущей в тепловую камеру, что не исключает ее вращения в крепежных пазах. Утром 7 мая 2019 года 10-летняя девочка, прогуливаясь с собакой, наступила на крышку люка и провалилась одной ногой в тепловую камеру, испытав физическую боль. Вечером этого же дня 4-хлетняя девочка, гуляя с родителями, также наступила на крышку люка. В связи с тем, что произошло ее вращение, ребенок упал на бетонный пол колодца высотой более 3 метров. При падении девочка получила различные травмы, причинившие средней тяжести вред здоровью, а также нравственные страдания.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал и от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Однако следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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