ГОРНЯК22 21.05.2021
Алтайский край

Горняк22: В городе Барнауле сотрудник одного из предприятий предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью рабочему — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago

 Следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении мастера производственных работ одного из обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих строительные и ремонтные работы в городе Барнауле. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, в нарушение правил охраны труда мастер производственных работ не обеспечил соответствующих условий труда работнику при проведении технологических процессов. В октябре 2020 года при проведении отделочных работ по благоустройству территории на одном из строительных объектов в городе Барнауле, мастер допустил к работе стропальщика, не имеющего соответствующей квалификации и не прошедшего требуемого обучения и инструктажа по выполнению данной работы. В результате, при перевозке в кузове автомобиля на рабочего упала ненадлежаще закрепленная железобетонная плита, и он получил телесные повреждения, которые в совокупности причинили ему тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Центрального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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