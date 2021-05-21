Горняк22: В городе Барнауле сотрудник одного из предприятий предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью рабочему — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении мастера производственных работ одного из обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих строительные и ремонтные работы в городе Барнауле. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, в нарушение правил охраны труда мастер производственных работ не обеспечил соответствующих условий труда работнику при проведении технологических процессов. В октябре 2020 года при проведении отделочных работ по благоустройству территории на одном из строительных объектов в городе Барнауле, мастер допустил к работе стропальщика, не имеющего соответствующей квалификации и не прошедшего требуемого обучения и инструктажа по выполнению данной работы. В результате, при перевозке в кузове автомобиля на рабочего упала ненадлежаще закрепленная железобетонная плита, и он получил телесные повреждения, которые в совокупности причинили ему тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Центрального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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