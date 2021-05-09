Горняк22: В городе Барнауле следователи СК провели экскурсию по Мемориалу Славы для воспитанников подшефного детского центра для детей-сирот — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне следователи следственных отделов по Ленинскому и Индустриальному районам города Барнаул следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю провели экскурсию для воспитанников подшефного КГБУ «Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2» по Мемориалу Славы, который расположен на Привокзальной площади краевой столицы. Именно с данной площади в годы войны алтайские воины уходили на фронт, многие из которых так и не вернулись домой.

Мемориал Славы был создан по проектам заслуженного художника и архитектора Петра Миронова и художника-монументалиста Владимира Добровольского, открыт же был 9 мая 1971 года. Ребятам была рассказана не только история создания Мемориала, но и основные исторические вехи Второй Мировой войны. Дети внимательно слушали офицеров, задавая интересующие вопросы о воинах-земляках, которые героически сражались за нашу Родину.

По окончании экскурсии следователи и воспитанники детского центра возложили цветы к Мемориалу Славы в память о тех, кто ушел на фронт и не вернулся с войны.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

Назад Вперед

ИСТОЧНИК