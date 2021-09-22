Горняк22: В городе Барнауле предприниматель признан виновным в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора директору производственно-торговой компании города Барнаула. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств).

Следствием и судом установлено, что с мая 2018 по сентябрь 2019 года предприниматель, с целью уменьшения налогооблагаемой базы возглавляемого им предприятия и получения в дальнейшем денежных средств в наличной форме, путем придания видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений с организациями, не осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность, изготовил в целях использования 71 поддельное распоряжение о переводе денежных средств на общую сумму более 13,5 миллионов рублей. Своими действиями руководитель фирмы нарушил установленный порядок осуществления экономической деятельности, а также общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов.

В ходе предварительного следствия мужчина от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Следствием в обеспечение гражданского иска на имущество предпринимателя общей стоимостью более 8 миллионов рублей, наложен арест. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и выплате штрафа на общую сумму 100 тысяч рублей.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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