Горняк22: В городе Барнауле предприниматель подозревается в даче взятки в крупном размере сотруднику ФСБ — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

По данным следствия, 4 октября 2021 года в городе Барнауле подозреваемый передал взятку сотруднику Управления ФСБ России по Алтайскому краю в размере 1 миллиона рублей, что является крупным размером. Денежные средства предназначались за совершение должностным лицом незаконных действий в виде прекращения проведения проверочных мероприятий и возврата ранее изъятого имущества предпринимателя. После передачи денежных средств мужчина был задержан оперативными сотрудниками ФСБ.

По ходатайству следователя СК в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств для предъявления мужчине обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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