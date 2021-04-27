Горняк22: В городе Барнауле несовершеннолетний предстанет перед судом по обвинению в покушении на незаконный оборот наркотиков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17-етнего подростка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам).

По данным следствия, не имея постоянного источника дохода, в январе 2021 года несовершеннолетний познакомился с неустановленным следствием лицом через один из популярных мессенджеров сети Интернет. Получив соответствующие инструкции, молодой человек сделал несколько закладок с наркотиками в разных частях города. Довести преступный умысел на сбыт наркотических средств обвиняемому не удалось, так как он был задержан сотрудниками полиции, а наркотики изъяты.

В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства причастности подростка к совершенному преступлению, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Ленинского района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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