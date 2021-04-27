ГОРНЯК22 28.04.2021
Алтайский край

Горняк22: В городе Барнауле несовершеннолетний предстанет перед судом по обвинению в покушении на незаконный оборот наркотиков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
16 часов Ago

Следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17-етнего подростка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам).

По данным следствия, не имея постоянного источника дохода, в январе 2021 года несовершеннолетний познакомился с неустановленным следствием лицом через один из популярных мессенджеров сети Интернет. Получив соответствующие инструкции, молодой человек сделал несколько закладок с наркотиками в разных частях города. Довести преступный умысел на сбыт наркотических средств обвиняемому не удалось, так как  он был задержан сотрудниками полиции, а наркотики изъяты.

В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства причастности подростка к совершенному преступлению, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Ленинского района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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