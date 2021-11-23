Горняк22: В городе Барнауле два брата предстанут перед судом по обвинению в совершении хищения имущества у подростков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Барнаул 29-ти и 19-ти лет. Они обвиняются в совершении преступления предусмотренного п. «а, г » ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья и с угрозой применения такого насилия).

По данным следствия, вечером в конце июля 2021 года два брата, находились на одной из остановок общественного транспорта в городе Барнауле. Вступив в предварительный сговор, они остановили двух несовершеннолетних подростков, причинив при этом телесные повреждения, и открыто похитили у них мобильные телефоны на сумму более 20 тысяч рублей.

В ходе следствия, один из братьев полностью признал вину в содеянном, второй — нет. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утверждённым и.о. прокурором Ленинского района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК