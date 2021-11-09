Горняк22: В городе Барнауле бывший ветеринарный врач предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ветеринарного врача КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по г. Барнаулу». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый частями получил взятку в размере более 360 тысяч рублей от торгового представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью. Денежные средства предназначались за оказание содействия в поставке непищевых субпродуктов на одно из предприятий города, которое занимается изготовлением колбасной продукции, без ветеринарно-лабораторных исследований и ветеринарно-сопроводительных документов.

Противоправная деятельность должностного лица была пресечена оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал. Следователем СК в обеспечение гражданского иска на его имущество – автомобиль стоимостью более 2,5 миллионов рублей, наложен арест. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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