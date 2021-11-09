ГОРНЯК22 09.11.2021
Алтайский край

Горняк22: В городе Барнауле бывший ветеринарный врач предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего  ветеринарного врача КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по г. Барнаулу». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый частями получил взятку в размере более 360 тысяч рублей от торгового представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью. Денежные средства предназначались за оказание содействия в поставке непищевых субпродуктов на одно из предприятий города, которое занимается изготовлением колбасной продукции, без ветеринарно-лабораторных исследований и ветеринарно-сопроводительных документов.

Противоправная деятельность должностного лица была пресечена оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал. Следователем СК в обеспечение гражданского иска на его имущество – автомобиль стоимостью более 2,5 миллионов рублей, наложен арест. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

 

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