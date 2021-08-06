Горняк22: В городе Барнауле 17-летний подросток признан виновным в покушении на незаконный оборот наркотиков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 17-летнему подростку. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам).

Следствием и судом установлено, что, не имея постоянного источника дохода, несовершеннолетний познакомился с неустановленным следствием лицом через один из популярных мессенджеров сети Интернет. Получив соответствующие инструкции, в марте 2021 года молодой человек сделал несколько закладок с наркотиками в разных частях города. Приехав в парк «Юбилейный», подросток сделал оставшиеся 18 закладок, однако довести преступный умысел на сбыт наркотических средств ему не удалось, так как он был задержан сотрудниками полиции, а наркотики изъяты.

В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства причастности молодого человека к совершенному преступлению, которые суд принял во внимание, назначив ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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