Горняк22: В городе Барнауле 17-летний подросток признан виновным в покушении на незаконный оборот наркотических средств — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 17-летнему жителю краевого центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По данным следствия и суда, в августе 2020 года неустановленное лицо посредством информационно – телекоммуникационной сети Интернет предложило несовершеннолетнему юноше получать для реализации наркотическое средство. Затем, действуя группой лиц по предварительному сговору, подросток стал получать наркотики, расфасованные в удобные для реализации свертки и сбывать путем «закладок» на территории города Барнаула. Довести преступный умысел до конца осужденному не удалось, по независящим причинам, он был задержан сотрудниками полиции. В ходе досмотра у подростка было изъято около 30 свертков с приготовленными для сбыта наркотическими средствами.

В ходе предварительного следствия молодой человек вину признал и раскаялся в содеянном. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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