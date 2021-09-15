Горняк22: В городе Алейске задержана женщина, подозреваемая в попытке убийства знакомой — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 38-летней жительнице города Алейска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, в августе 2021 года обвиняемая после отбытия наказания в местах лишения свободы стала проживать у бывшей свекрови в городе Алейске. Вечером 09 сентября в ходе распития спиртного между бывшими родственницами произошла ссора. Из-за малозначительного повода злоумышленница нанесла хозяйке дома тремя ножами поочередно множественные удары в область грудной клетки и брюшной полости. Довести умысел на убийство до конца ей не удалось, вследствие того, что 70-летней потерпевшей была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения.

В настоящее время по ходатайству следователя обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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