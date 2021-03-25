Горняк22: В городе Алейске задержан мужчина, подозреваемый в попытке убийства сына — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю задержан 57-летний житель города Алейска, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

По данным следствия, вечером 20 марта 2021 года в своем доме в городе Алейске между отцом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и 13-летним сыном произошла ссора, по незначительному поводу. В результате подозреваемый, взяв кухонный нож, нанес несовершеннолетнему один удар в область лопатки. Довести умысел на убийство отцу не удалось, так как сестра мальчика, пресекла его действия и подростку вовремя была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения.

В настоящее время судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК