ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: В городе Алейске задержан мужчина, подозреваемый в попытке убийства сына — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 25, 2021
ГОРНЯК22 25.03.2021

Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю задержан 57-летний житель города Алейска, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

По данным следствия, вечером 20 марта 2021 года в своем доме в городе Алейске между отцом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и 13-летним сыном произошла ссора, по незначительному поводу. В результате подозреваемый, взяв  кухонный нож, нанес несовершеннолетнему один удар в область лопатки. Довести умысел на убийство отцу не удалось, так как сестра мальчика, пресекла его действия и подростку вовремя была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения. 

В настоящее время судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Год назад Путин впервые обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Мар 25, 2021
Алтайский край

Горняк22: Житель Алтайского края чуть не убил 13-летнего сына

Мар 25, 2021
Алтайский край

Горняк22: МЧС предупреждает о непогоде в Алтайском крае на 25 марта

Мар 25, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Год назад Путин впервые обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Мар 25, 2021
Общество

Горняк22: Александр Карлин попал под санкции Украины

Мар 25, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае 24 марта закрыли две трассы из-за непогоды

Мар 25, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае из-за непогоды закрыли трассу Барнаул-Рубцовск

Мар 25, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar