Горняк22: В городе Алейске мужчина и его сожительница предстанут перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности местной жительнице — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего мужчины и его 29-летней сожительницы. Они обвиняются в совершении нескольких преступлений, в том числе, предусмотренных п.п. «г», «з», ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия) и ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, в декабре 2020 года обвиняемая, находясь в своем доме в городе Алейске, обнаружила, что в тамбуре находится посторонняя женщина. Подозревая, что незнакомка собиралась похитить обувь, хозяйка совместно с сожителем стали избивать ее, в том числе металлическим совком. На протяжении нескольких часов они били потерпевшую, а затем, не предприняв мер к вызову медицинских работников, отнесли неспособную самостоятельно передвигаться женщину и бросили ее на участке местности возле одного из домов города, после чего скрылись. Смерть потерпевшей наступила от переохлаждения.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном признали, мотивировав свои действия желанием «воспитать» погибшую. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным Алейским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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