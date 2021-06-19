Горняк22: В Горно-Алтайске оштрафовали мужчину за курение в самолете » Городской портал — вРубцовске.ру

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18 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Горно-Алтайске мужчина, куривший на борту самолета, привлечен к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайского линейного управления МВД России.

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Из информации предоставленной ведомством известно, что в линейное отделение полиции в аэропорту Горно-Алтайска Алтайского линейного управления МВД России поступило сообщение от командира воздушного судна о том, что на борту воздушного судна, прибывающего из Москвы, один из пассажиров нарушил правила поведения во время перелёта.​

Сотрудники транспортной полиции установили, что 35-летний житель Алтайского края в туалетной комнате лайнера курил табачные изделия.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Транспортная полиция напоминает, что запрет на курение на борту воздушного судна – необходимое требование для обеспечения безопасности полетов. В случае невыполнения установленных правил поведения в самолете авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке, а нарушитель будет обязан возместить возможный ущерб и убытки транспортной компании.

Фото из открытых источников

Автор: vizitka77

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