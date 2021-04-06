Горняк22: В год 10-летия создания Следственного комитета России представляем вашему вниманию программу «Гость в студии» радиостанции «Комсомольская правда Барнаул» об особенностях расследования уголовных дел о преступлениях в отношении детей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Старший следователь четвертого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Елена Сергеева в эфире программы «Гость в студии» на радио «Комсомольская правда Барнаул» рассказала об особенностях расследования преступлений,которые совершаются в отношении детей, а также несовершеннолетними.