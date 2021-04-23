Горняк22: В год 10-летия создания Следственного комитета РФ кадеты Барнаульского кадетского корпуса познакомились с деятельностью следственного управления СК России по Алтайскому краю — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В год 10-летия создания Следственного комитета РФ кадеты Барнаульского кадетского корпуса познакомились с деятельностью следственного управления СК России по Алтайскому краю — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю23.04.2021
Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю провели экскурсию для кадетов подшефного 10 класса Барнаульского кадетского корпуса, обучающихся по направлению «Следственное дело». Встреча была приурочена к 10-летней годовщине создания Следственного комитета Российской Федерации.
Сотрудники управления провели обзорную экскурсию в здании, где располагается ведомство. В музее кадеты смогли ознакомиться с историческими экспонатами, а также послушали лекцию об истории создания и функционирования следственных органов России. Ребята и своими руками прикоснулись к технике, которую использовали в работе криминалисты и следователи в прошлом веке и начале 2000-х годов.
Неподдельный интерес у кадетов вызвало посещение Кабинета криминалистики, в котором проходят обучение следователи, недавно пришедшие в профессию, и ознакомление с новейшей криминалистической техникой. Чемодан криминалиста, мобильный источник криминалистического света, эндоскоп и нелинейный локатор – об этом и многом другом узнали молодые кадеты от опытного следователя-криминалиста. В будущем ребятам предстоит более подробно ознакомиться с деятельностью следственного органа, а сотрудники регионального Следственного комитета приложат максимум усилий для обучения и профориентации подрастающего поколения.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева
Назад Вперед