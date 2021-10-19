Горняк22: В фотопроекте «Профессия в лицах» опытный следователь – криминалист Алексей Рябицкий — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Алексей Владимирович Рябицкий после длительной работы следователем пришел в службу криминалистики в 2019 году и с тех пор осуществляет криминалистическое сопровождение и оказывает практическую помощь в расследовании уголовных дел, представляющих особую сложность следователям Благовещенского и Павловского межрайонных следственных отделов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю. Общая численность населения обслуживаемых следственных отделов — 200 тысяч человек, а протяженность районов составляет более 300 км.

Следователь-криминалист принимает непосредственное участие в расследование преступлений, совершенных в условиях неочевидности, а также по уголовным делам о преступлениях прошлых лет с применением при производстве следственных действий высокотехнологичной криминалистической и специальной техники, способной выявить следы биологического происхождения, а также обнаруживать предметы и электронные устройства в труднодоступных местах. Кроме того, он проводит стажировки следователей по направлению деятельности отдела криминалистики. Только за прошедший период работы в должности следователя-криминалиста Алексей Владимирович осуществил более 200 выездов на места происшествий и в следственные отделы для оказания практической помощи в раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел, более чем в 463 случае применял криминалистическую технику, назначил более 500 судебных экспертиз. При непосредственном участии следователя-криминалиста окончено расследование двух уголовных дел о преступлениях прошлых лет.

«С учётом специфики служебной деятельности следователя-криминалиста, а именно то, что работа связана с оказанием помощи другим следователям, как в теоретическом, так и практическом направлениях, есть хорошая возможность делиться накопленными знаниями и приобретённым опытом, что в свою очередь приносит положительные результаты работы всего ведомства в целом. Именно оказание такой помощи и является основной целью моей работы», — утверждает Алексей Рябицкий.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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