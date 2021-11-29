Горняк22: В фотопроекте, посвященной Дню матери о своей маме – следователе Каменского МСО СУ СКР по Алтайскому краю Елене Бежан рассказывают ее дети — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В чудесный, добрый праздник, посвященный самым близким и родным людям — мамам, о своей любимой мамочке рассказывают дети следователя Каменского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Елены Бежан.

12-летняя Соня: «Мама для меня дорогой и близкий человек. Я благодарна ей за то, что она подарила мне жизнь и поэтому мама достойна только самых лучших слов. Она справедливая и добрая. У нее очень ответственная работа – она защищает людей от преступников! Я считаю, что быть мамой трудно, потому что мы с братом иногда ее не слушаем, но она нас не ругает, а только обнимает и целует. Мамочка, будь счастлива, а мы постараемся тебя не расстраивать».

8-летний Ваня: «Моя мамочка самая красивая и хорошая на этой Земле. Она умная, добрая и веселая, с ней не соскучишься. Она о многом знает и рассказывает об этом мне и сестре. Мама любит читать и вязать, а еще она готовит вкусный борщ и вообще она вкусно готовит. Мама заботится о нас, а еще исполняет все желания и дарит нам подарки каждый день, как добрая волшебница. Я очень сильно люблю мою мамочку и хочу, чтобы она всегда была рядом! Мама мой лучший друг!»

Назад Вперед

ИСТОЧНИК