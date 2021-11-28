Горняк22: В фотопроекте ко Дню матери – помощник следователя Рубцовского МСО СУ СКР по Алтайскому краю Марина Нехорошева — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мама — самый близкий человек, надежный друг, мудрый советчик, помощник в самых смелых начинаниях. Такой видят свою маму 8-летняя Анна и 3-хлетняя Валерия Нехорошевы – любимые дочки помощника руководителя Рубцовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Марины Нехорошевой.

С самого раннего детства девочки знают, что у мамы очень ответственная работа, потому что она оказывает непосильную помощь следователям в разных направлениях их работы. Но, несмотря на серьезную службу, мама остается для них самой внимательной, заботливой и любящей. Вместе они занимаются спортом и творчеством. Анна посещает бассейн и студию, где шьет мягкие игрушки и вяжет, делает броши. В октябре этого года она заняла 1 место в краевом творческом конкурсе. Валерия тоже не отстает от сестры — успешно занимается плаванием и в свои 3 года с легкостью переплывает детский бассейн, а в дальнейшем планирует пойти на вокал. Девочки каждый день с нетерпением ждут маму с работы, ведь с ней никогда не бывает скучно, даже когда она устала, всегда найдет совместное занятие – будь то чтение книг, изготовления поделок или игра в прятки!

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