Горняк22: В Ельцовском районе местная жительница признана виновной в применении насилия в отношении представителя органа опеки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 41-летней жительнице Ельцовского района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием и судом установлено, что с 2018 года семья обвиняемой состояла на учете, как находящаяся в социально-опасном положении. Представители органов социальной защиты населения проводили проверки по условиям проживания данной семьи с несовершеннолетним ребенком. В один из дней сентября 2020 года при очередной проверке сотрудники опеки обнаружили мать девочки в состоянии алкогольного опьянения, в доме отсутствовали продукты питания, а несовершеннолетняя была предоставлена сама себе и женщина не знала, где она находится. В связи с выявленными обстоятельствами сотрудником соцзащиты составлен акт, также было принято решение о временном изъятии несовершеннолетней и помещении ее в специализированное учреждение. Обвиняемая, не согласившаяся с решением представителя органа опеки, стала выражаться грубой нецензурной бранью в ее адрес, а затем нанесла несколько ударов кулаками представителю власти.

Суд, приняв во внимание все собранные следствием доказательства, приговорил женщину к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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