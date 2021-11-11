ГОРНЯК22 11.11.2021
Алтайский край

Горняк22: В Егорьевском районе перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в незаконном проникновении в жилище и краже имущества местной жительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago

Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Егорьевского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину),  ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).

Следствием установлено, что ночью в августе 2021 года обвиняемый решил зайти к местной жительнице. Мужчина, повредив запорное устройство, проник внутрь  жилища, где его обнаружила потерпевшая, которая находилась дома.

Кроме того, следствием установлены еще один факт противоправной деятельности обвиняемого. Мужчина совершил тайное хищение материальных ценностей из  автомобиля  женщины, находящегося на придомовой территории, на общую сумму около 7 тысяч рублей.

В настоящее время следствием собрано достаточное количество доказательств в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Егорьевского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения  по существу.

 

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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