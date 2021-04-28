Горняк22: В Егорьевском районе индивидуальный предприниматель подозревается в невыплате заработной платы водителю — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в индивидуального предпринимателя Егорьевского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем).

По данным следствия, в период с октября по декабрь 2020 года подозреваемый не выплатил в полном объеме заработную плату сотруднику, который был трудоустроен водителем, а также не произвел иные установленные законом выплаты за период работы с 2018 по 2020 год в сумме 40 тысяч рублей. При этом предприниматель имел реальную возможность произвести расчет с работником.

В ходе расследования уголовного дела следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, кроме того, будут предприняты исчерпывающие меры по восстановлению конституционного права гражданина на оплачиваемый труд. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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