Горняк22: В День знаний сотрудники следственных подразделений СУ СКР по Алтайскому краю поздравляют с праздником воспитанников подшефных детских центров для детей-сирот — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Когда лето сменяет осень, дети и взрослые отмечают замечательный праздник – День Знаний. Еще со школы все привыкли, что это особенный день – волнительный как для учеников и учителей, так и для родителей. Сотрудники Следственного комитета России по Алтайскому краю уже по доброй традиции ежегодно 1 сентября навещают воспитанников подшефных детских домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А ребята с нетерпением ждут своих друзей в гости, организовывая праздничные мероприятия и совместные чаепития.

В День знаний в подшефном КГБУ «Рубцовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» состоялось праздничное мероприятие, на котором подвели итоги уходящего лета, а также поговорили о безопасности. Воспитатели Центра совместно с воспитанниками подготовили праздничный концерт, провели веселые конкуры. Выпускников поздравили с успешным поступлением, а всем школьникам пожелали отличной учебы. Следователи подарили ребятам школьные ранцы и вкусные подарки.

Сотрудники следственных отделов по Ленинскому и Индустриальному районам города Барнаул посетили подшефный КГБОУ «Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №2», подарив всем сладкие подарки и канцелярию.

Офицеры поздравили ребят с началом учебного года, пожелали, чтобы он принес новые надежды и осуществил мечты, помог получить новые знания.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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