Горняк22: В Чарышском районе трое местных жителей, в том числе несовершеннолетний предстанут перед судом по обвинению в совершении кражи с незаконным проникновением в жилище — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух 20-летних и 17-летнего жителя Чарышского района. Они обвиняются в совершении нескольких преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору) и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

По данным следствия, в марте 2021 года в одном из сел Чарышского района несовершеннолетний обвиняемый совместно со своим братом и его другом, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, решили похитить принадлежащее односельчанину имущество. С этой целью они дважды проникли в его дом и совершили кражу плетеных шпагатов ручной работы на общую сумму более 11 тысяч рублей. Похищенное молодые люди продали, а денежные средства потратили по своему личному усмотрению.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признали. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Чарышского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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