ГОРНЯК22 03.12.2021
Алтайский край

Горняк22: В центре внимания сотрудников следственного отдела по Индустриальному району города Барнаул СУ СКР по Алтайскому краю предупреждение преступности несовершеннолетних — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
3 часа Ago

Ранняя профилактика преступлений в молодежной среде является первоначальной задачей нашего общества. Молодое поколение, еще не сформировавшее основные жизненные  ценности и ориентиры, является слабым звеном — детьми легко манипулировать, они чаще поддается соблазнам, не думая о последствиях.

 Связи с этим следователь следственного отдела по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Артем Гладкий с целью профилактики законопослушного поведения, провел встречу с учащимися 8-10 классов МБОУ средней образовательной школы №136 краевого центра. 

Артем Сергеевич  в ходе беседы обратили внимание на преступления против половой неприкосновенности, в сфере оборота наркотиков, профилактики антивитального поведения, а так же самовольных уходов из дома. В ходе общения подростки были ориентированы на обдуманность совершаемых действий и поступков и заинтересованность в своей дальнейшей судьбе. Встреча прошла в форме живого диалога, основная масса вопросов, заданных школьниками касалась мер ответственности и последствиях совершения рассматриваемого рода противоправных деяний.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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