Горняк22: В центре внимания сотрудников Каменского МСО СУ СКР по Алтайскому краю предупреждение преступности несовершеннолетних - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: В центре внимания сотрудников Каменского МСО СУ СКР по Алтайскому краю предупреждение преступности несовершеннолетних — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

Первоначальной задачей нашего общества является ранняя профилактика преступлений в молодежной среде. Молодое поколение — это будущее страны, которое должно идти по верному пути развития. Для формирования правильных  жизненных ценностей и ориентиров необходимо проводить большую воспитательную работу, которая сможет помочь подрастающему поколению не поддаваться соблазнам и  думать о последствиях совершенных поступков.

Сотрудники Каменского межрайонного следственного отдела на протяжении 6 лет являются социальными партнерами КГБУСО «Комплексного центра социального обслуживания населения Каменского района». Социальное партнерство реализуется  в рамках многочисленных проектов, одним из которых является проект «Право знать право» направленный на повышение правовой грамотности несовершеннолетних.

В рамках реализации данного проекта, с целью раннего выявления  и профилактики безнадзорности несовершеннолетних заместитель руководителя отдела  Максим Шкуров провел встречу с подростками находящимися в конфликте с законом.  

Офицер в ходе беседы рассказал несовершеннолетним об истории создания Следственного комитета России, об основных направлениях его деятельности, показал какой криминалистической техникой пользуются дежурные следователи на осмотрах места происшествия. В ходе общения подростки были ориентированы на обдуманность совершаемых действий и поступков и заинтересованность в своей дальнейшей судьбе. Встреча прошла в форме живого диалога. Ребята с интересом задавали многочисленные вопросы, касающиеся различных видов ответственности за правонарушения, применительно к конкретным жизненным ситуациям. 

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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