Горняк22: В центре внимания сотрудников Благовещенского межрайонного следственного отдела СКР по Алтайскому краю предупреждение преступности несовершеннолетних — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Ранняя профилактика преступлений в молодежной среде является первоначальной задачей нашего общества. Молодое поколение, еще не сформировавшее основные жизненные ценности и ориентиры, является слабым звеном — детьми легко манипулировать, они чаще поддается соблазнам, не думая о последствиях.

Связи с этим в начале учебного года сотрудники Благовещенского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю с целью профилактики законопослушного поведения, провели встречу со студентами первого курса КГБ ПОУ «Благовещенский профессиональный лицей».

Следователи в ходе беседы обратили внимание на преступления в сфере оборота наркотиков, профилактики антивитального поведения, а так же самовольных уходов из дома. В ходе общения подростки были ориентированы на обдуманность совершаемых действий и поступков и заинтересованность в своей дальнейшей судьбе. Встреча прошла в форме живого диалога. Ребята с интересом задавали многочисленные вопросы сотрудникам СК не только по заявленной теме, но и применительно к конкретным жизненным ситуациям.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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