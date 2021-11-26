ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Горняк22: В центре внимания сотрудников Белокурихинского межрайонного следственного отдела СКР по Алтайскому краю предупреждение преступности несовершеннолетних — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
6 часов Ago

Ранняя профилактика преступлений в молодежной среде является первоначальной задачей нашего общества. Молодое поколение, еще не сформировавшее основные жизненные  ценности и ориентиры, является слабым звеном — детьми легко манипулировать, они чаще поддается соблазнам, не думая о последствиях.

В связи с этим заместитель руководителя  Белокурихинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Валентина Власова с целью профилактики законопослушного поведения, провела встречу со учащимися 9 А класса МБОУ «Солонешенская СОШ».  

Валентина Александровна в ходе беседы обратила внимание на проблемные вопросы, возникающие в жизни подростков в современном обществе, подробно рассказала о правах детей, закрепленных как в международных документах, так и законодательстве РФ. В ходе общения подростки были ориентированы на обдуманность совершаемых действий и поступков и заинтересованность в своей дальнейшей судьбе. Встреча прошла в форме живого диалога. Ребята  с интересом задавали многочисленные вопросы  сотруднику СК не только по заявленной теме, но и применительно к конкретным жизненным ситуациям.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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