Горняк22: В Целинном районе два брата признаны виновными в умышленном причинении вреда здоровью двум местным жителям — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум родным братьям 19-ти и 23-х летним жителям Целинного района. В зависимости от степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета используемого в качестве оружия).

По данным следствия и суда, ночью в конце октября 2020 года осужденные в компании знакомых распивали спиртные напитки в доме в одном из сел Целинного района. В ходе возникшего конфликта братья, действуя совместно, нанесли многочисленные удары, в том числе лопатой и черенком по различным частям тела одному из гостей. От полученных телесных повреждений 61-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Кроме того, 23-летний осужденный избил лопатой 56- летнего местного жителя, причинив ему легкий вред здоровью.

Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимых виновными и назначил старшему брату 9 лет 5 месяцев, а младшему 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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