Горняк22: В Благовещенском районе сотрудники СК поздравили ветерана Великой Отечественной войны Чепурина Митрофана Ефимовича с Днем Победы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В благодарность за Победу в праздничный день сотрудники Благовещенского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю встретились с 93-летним ветераном Великой Отечественной войны Чепуриным Митрофаном Ефимовичем.

В военное время ветеран трудился в Благовещенском районе. На службу в Вооруженные силы Митрофан Ефимович был призван в 17-летнем возрасте в ноябре 1944 года, уволен в запас в 1951 году. Награжден медалями «За Победу над Германией», «За доблестный труд в годы ВОВ 1941 – 1945 годов», многочисленными юбилейными медалями. Следователи поздравили ветерана с праздником, подарив продуктовый набор и выразив слова благодарности за его трудовой вклад в годы войны.

Дань памяти офицеры отдали погибшим воинам, возложив цветы к Мемориалу в р.п. Благовещенка.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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