Горняк22: В Благовещенском районе местный житель, признан виновным в причинении смерти по неосторожности малолетнему сыну — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 43-летнему жителю Благовещенского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием и судом установлено, что днем 10 июня 2021 года в одном из сел Благовещенского района мальчик в возрасте 2 лет 10 месяцев находился под присмотром отца. Мужчина оставил сына без должного внимания и не создал безопасных условий пребывания ребенка на территории дома, налил воду для полива в бак и не убрал от него лестницу. В отсутствие отца мальчик, поднявшись по ступеням, упал в не закрытый крышкой наполненный водой бак, из которого не смог самостоятельно выбраться и утонул.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 5% заработной платы в пользу государства.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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