ГОРНЯК22 07.12.2021
Алтайский край

Горняк22: В Благовещенском районе местный житель, признан виновным в причинении смерти по неосторожности малолетнему сыну — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
13 часов Ago

Собранные Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 43-летнему жителю Благовещенского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием и судом  установлено, что днем 10 июня 2021 года в одном из сел Благовещенского района мальчик в возрасте 2 лет 10 месяцев находился под присмотром отца. Мужчина оставил сына без должного внимания и не создал безопасных условий пребывания ребенка на территории дома, налил воду для полива в бак и не убрал от него лестницу. В отсутствие отца мальчик, поднявшись по ступеням, упал в не закрытый крышкой наполненный водой бак, из которого не смог самостоятельно выбраться и утонул.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным  в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 1 года исправительных работ, с удержанием 5% заработной платы в пользу государства.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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