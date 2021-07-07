Горняк22: В Бийске начальник отдела одного из предприятий города признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть рабочего — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 53-летнему начальнику отдела одного из предприятий города Бийска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

Следствием и судом установлено, что в январе 2020 года начальник отдела поручил трем сотрудникам предприятия осуществить работы по распаковке водопроводно-канализационного оборудования и подготовке его к перемещению на строительный объект. При этом он не распорядился оградить рабочие места, расположенные на высоте защитными, страховочными, а также сигнальными ограждениями. Осуществляя работы на потолочном перекрытии строительного объекта, один из рабочих наступил на утеплитель, под которым находилось технологическое отверстие. Под его весом утеплитель проломился, и мужчина упал с высоты более 3 метров, ударившись головой и различными частями тела о бетонные конструкции. Через несколько дней потерпевший скончался в медицинском учреждении от закрытой черепно-мозговой травмы.

В ходе предварительного следствия мужчина своей вины не признал. Однако следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательств, которые суд принял во внимание, назначив ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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