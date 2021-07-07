ГОРНЯК22 08.07.2021
Алтайский край

Горняк22: В Бийске начальник отдела одного из предприятий города признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть рабочего — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
18 часов Ago

Собранные следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 53-летнему начальнику отдела одного из предприятий города Бийска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

Следствием и судом установлено, что в январе 2020 года начальник отдела поручил трем сотрудникам предприятия осуществить работы по распаковке водопроводно-канализационного оборудования и подготовке его к перемещению на строительный объект. При этом он не распорядился оградить рабочие места, расположенные на высоте защитными, страховочными, а также сигнальными ограждениями. Осуществляя работы  на потолочном перекрытии строительного объекта, один из рабочих наступил на утеплитель, под которым находилось технологическое отверстие. Под его весом утеплитель проломился, и мужчина упал с высоты более 3 метров, ударившись головой и различными частями тела о бетонные конструкции. Через несколько дней потерпевший скончался в медицинском учреждении от закрытой черепно-мозговой травмы.

В ходе предварительного следствия мужчина своей вины не признал. Однако следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательств, которые суд принял во внимание, назначив ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

 

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ГОРНЯК22 08.07.2021

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