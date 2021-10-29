Горняк22: В Бийске директор фирмы признан виновным в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору одного из обществ с ограниченной ответственностью города Бийска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере).

По данным следствия и суда, осужденный возглавляет общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является обработка металлических отходов и лома, оптовая и розничная торговля, грузоперевозки. Достоверно зная, что у фирмы имелась задолженность по уплате налогов и страховых взносов перед налоговым органом, предприниматель решил сокрыть денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки. Для этого он производил расчеты по обязательствам Общества с контрагентами, используя счета третьих лиц. В период с сентября 2020 по март 2021 года директором фирмы были сокрыты денежные средства в размере более 5 миллионов рублей, что является крупным размером.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства и назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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