ГОРНЯК22 25.09.2021
Алтайский край

Горняк22: В Бийске директор фирмы предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
17 часов Ago

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора одного из обществ с ограниченной ответственностью города Бийска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый возглавляет общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является обработка металлических отходов и лома, оптовая и розничная торговля, грузоперевозки. Достоверно зная, что у фирмы имелась задолженность по уплате налогов и страховых взносов перед налоговым органом, предприниматель решил сокрыть денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки. Для этого он производил расчеты по обязательствам Общества с контрагентами, используя счета третьих лиц. В период с сентября 2020 по март 2021 года директором фирмы были сокрыты денежные средства в размере более 5 миллионов рублей, что является крупным размером.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью. В целях обеспечения гражданского иска на его имущество стоимостью более 4 миллионов рублей следователем СК наложен арест. Кроме того, прокуратурой края заявлен гражданский иск на сумму неуплаченного налога. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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