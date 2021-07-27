Горняк22: В Бийске 15- летний подросток предстанет перед судом по обвинению в краже денежных средств с банковской карты местного жителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отелом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего жителя города Бийска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, в апреле 2021 года в вечернее время обвиняемый, находясь в одном из торговых центров города Бийска, нашел банковскую карту, принадлежащую местному жителю и имеющую знак бесконтактной оплаты. Несовершеннолетний приобрел принадлежности для курения и продукты питания на общую сумму около одной тысячи 500 рублей. О снятии денежных средств мужчина узнал, когда зашел в мобильное приложение, после чего он заблокировал карту.

В ходе предварительного следствия подросток вину в содеянном признал, а также возместил материальный ущерб потерпевшему. В настоящее время следствием собрано достаточное количество доказательств в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его о существу. Кроме того, следователем в органы системы профилактики было внесено представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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