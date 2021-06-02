Горняк22: В Барнауле подвели итоги конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа»

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01 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Руководство Алтайского линейного управления МВД России, ветераны и Общественный совет провели отборочный этап ежегодного Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа». Участниками конкурса стали дети сотрудников транспортной полиции, а также ребята подшефной организации детского клуба «Кристалл» благотворительной организации «Каритас».

Участниками данного конкурса стали дети в возрасте от 11 до 14 лет. Тематические поделки ребят выполнены в различных стилях: рисунки фломастерами, мелками, цветными карандашами, гравюра, аппликация и работа с фетром, но объединяет их общая тема, посвящённая сотрудникам полиции.

Жюри отметило оригинальную аппликацию Екатерины Бугаевой (12 лет), иллюстрирующую сотрудника Алтайского линейного управления МВД России на рабочем месте в форменном обмундировании на фоне самолета, поезда и катера. Катя мечтает стать сотрудником транспортной полиции.

Самой оригинальной признана поделка воспитанницы социального детского клуба «Кристалл» Анны Левкиной (14 лет), которая своими руками смастерила куклу-полицейского из фетра. Аня увлекается рисованием и рукоделием, любит кататься на роликовых коньках и посещать мероприятия, которые организуют сотрудники транспортной полиции, подшефные не раз становились гостями ведомства в «Дни открытых дверей».

Финалисты конкурса награждены почетными грамотами и призами.

Фото: сибфоут.мвд.рф

Автор: vizitka77

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