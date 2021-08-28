Горняк22: В Барнауле подросток предстанет перед судом по обвинению в покушении на сбыт наркотических средств — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

По данным следствия, в мае 2021 года через одно из приложений сети Интернет подростку поступило сообщение от неизвестного пользователя о том, что требуются работники с высокой заработной платой. Юноша начал общение с неизвестным пользователем, который сообщил, что требуются курьеры наркотических средств для раскладки тайников-закладок на территории города Барнаула. На данное предложение он ответил согласием. В июне обвиняемый получил задание разложить 10 свертков с наркотиками, однако был задержан оперативными сотрудниками полиции, в связи с чем не смог довести преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.

В ходе предварительного следствия подросток вину в содеянном признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Индустриального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственные органы Следственного комитета РФ предупреждают несовершеннолетних о том, что сбыт, а также хранение и перевозка наркотических средства является тяжким преступлением и предусматривает длительные сроки лишения свободы за его совершение. Не соглашайтесь на заманчивые предложения, поступающие от незнакомых лиц, в том числе, через социальные сети, потому что данные преступления находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов. Желание заработать, так называемые, «легкие» деньги может перечеркнуть ваше будущее!

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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