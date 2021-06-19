Горняк22: В Барнауле начальник отдела закупок одного из заводов подозревается в коммерческом подкупе в крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела закупок одного из заводов краевой столицы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере).

По данным следствия, с 2018 по 2020 год начальник отдела закупок одного из барнаульских заводов получил от директора общества с ограниченной ответственностью коммерческий подкуп в виде денег на общую сумму более 700 тысяч рублей. Денежные средства предназначались за совершение действий, входящих в служебные полномочия подозреваемого по принятию юридически значимых решений о выборе именно этого общества в качестве поставщика технической продукции для предприятия.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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