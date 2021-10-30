Горняк22: В Барнауле мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве соотечественника — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего уроженца Республики Таджикистан. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По данным следствия, 11 сентября 2021 года гражданин Таджикистана и его сожительница подали заявление о вступлении в брак. По традиции, мужчина повел будущую жену к своим родственникам, чтобы отметить данное событие. В ходе застолья между ним и его шурином произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома причинил несколько ножевых ранений, в том числе грудной клетки будущему жениху. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия. Кроме того, обвиняемый угрожал невесте родственника убийством, а также нанес ей несколько резаных ран ножом по руке, причинив легкий вред здоровью.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью, мотивировав свои действия состоянием алкогольного опьянения. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Центрального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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