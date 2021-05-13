ГОРНЯК22 13.05.2021
Алтайский край

Горняк22: В Барнауле мужчина предстанет перед судом по обвинению в предоставлении своего паспорта для незаконного образования юридического лица — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
12 часов Ago

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего   жителя города Барнаула. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

По данным следствия, в августе 2019 года к обвиняемому обратился незнакомый мужчина, который предложил за денежное вознаграждение в размере 3 тысяч рублей выступить в качестве учредителя и директора в обществе с ограниченной ответственностью, фактически не осуществляя деятельность по его  управлению и тем самым выполнить роль подставного лица. Мужчина ответил согласием и предоставил ему свой паспорт. В свою очередь незнакомец впоследствии подготовил правоустанавливающие документы для образования юридического лица. Противоправные действия дали основание для незаконного внесения в ЕГРЮЛ сведений об обвиняемом, как о подставном лице, то есть учредителе и директоре ООО без фактического управления юридическим лицом.  

Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым  заместителем прокурора Алтайского края  обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Алтайскому краю в очередной раз обращают внимание граждан на то, что незаконное использование документа для образования юридического лица является уголовно-наказуемым деянием. Данные преступления посягают на отношения, складывающиеся в сфере предпринимательской деятельности. Их общественная опасность заключается в том, что они создают предпосылки и условия незаконного образования «фиктивных» юридических лиц, используемых в дальнейшем для совершения преступлений в сфере экономики. Мотив и цель создания организации на подставное лицо предполагают корысть, стремление к обогащению, ведение финансово-хозяйственной деятельности для последующего утаивания налогов, возмещения НДС, легализации имущества добытого преступным путем. Как правило, такие организации не представляют налоговую отчетность и в большинстве случаев создаются для прикрытия незаконной финансово-хозяйственной деятельности.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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ГОРНЯК22 13.05.2021

Горняк22: Бывший начальник филиала ГУП дорожного хозяйства Алтайского края «Северо-Западное дорожно-строительное управление» в Суетском районе предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и превышении должностных полномочий — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

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