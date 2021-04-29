Горняк22: В Барнауле местная жительница признана виновной в нарушении тайны переписки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 31-летней местной жительнице. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки).

Следствием и судом установлено, что весной прошлого года осужденная, подозревая мужа в измене, взяла его телефон и путем подбора паролей зашла в один из мессенджеров, где обнаружила переписку супруга с другой девушкой. Сфотографировав текст, женщина выложила данные фотографии на свою страницу в одну из популярных сетей интернета, тем самым распространив тайну сообщений супруга и его знакомой.

В ходе предварительного и судебного следствия осужденная вину признала, оправдывая свои действия ревностью. Суд, приняв во внимание все собранные следствием доказательства, приговорил женщину к выплате штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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