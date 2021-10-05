Горняк22: В Барнауле двое жителей краевого центра подозреваются в убийстве и покушении на убийство знакомых — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю расследуется уголовное дело в отношении 37-летнего и 33-летней жителей краевой столицы. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «е», «ж», ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору), п. 3 ст. 30 п.п. «е», «ж», ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, 30 сентября 2021 года подозреваемые распивали спиртное в доме своей 34-летней знакомой в поселке Южный города Барнаула. Вечером между женщинами произошел конфликт, в ходе которого гости стали жестоко ее избивать. За потерпевшую попытался вступиться ее 36-летний сожитель, однако злоумышленники также нанесли ему множественные удары. После того, как хозяева потеряли сознание, подозреваемые раскидали по дому вещи и подожгли, скрывшись с места происшествия. Во время тушения пожара спасатели вынесли женщину – в настоящее время она находится в медицинском учреждении. Ее сожитель скончался от отравления продуктами горения.

По ходатайству следователя СК в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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