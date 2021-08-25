Горняк22: В Барнауле члены организованной группы признаны виновными в вовлечении занятием проституцией, в том числе несовершеннолетних — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в отношении 30-летнего жителя города Барнаула и шести участников созданной им организованной группы. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенное в отношении несовершеннолетней), п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами, совершенные с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних).

Следствием и судом установлено, что житель краевой столицы не позднее февраля 2018 года в городе Барнауле создал организованную группу с распределением ролей и функций, заранее объединившуюся для совершения преступления, направленного на организацию занятия проституцией. К участию в группе он привлек шестерых местных жителей, одной из которых являлась его супруга. С февраля 2018 по декабрь 2019 года участники группы, распределив между собой роли, в добровольном порядке путём уговоров и обещаний привлекали к занятию проституцией молодых девушек, в том числе, не достигших совершеннолетия. Для осуществления преступной деятельности супруга руководителя группы размещала информацию в сети интернет на специальных сайтах, а затем выполняла роль диспетчера, принимавшего звонки от клиентов. Остальные участники также, как и организатор, договаривались с администраторами различных заведений и саун, расположенных на территории краевой столицы, о доставке девушек для оказания услуг за денежное вознаграждение.

Противоправная деятельность преступной группы была пресечена оперативными сотрудниками ОБОП УУР ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия злоумышленники свою вину признали. Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы, которую суд принял во внимание, назначив организатору группы наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, сроки в 2 года лишения свободы условно получили остальные участники организованной группы.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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